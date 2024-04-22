Жгун Тихон Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти02.04.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Жгун Иосиф Тихонович
Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Зарембо Екатерина Тихоновна
Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.
Сын: Жгун Лука Тихонович
Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Жгун Никон Тихонович
Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.01.1878 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Тихоновна
Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.04.1881 ст.
Сын: Жгун Тит Тихонович
Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгун Карп Тихонович
Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгун Татьяна Тимофеевна
Смерть
02.04.1914 ст.