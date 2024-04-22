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Жгун Тихон Гаврилович

Место рождения

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

02.04.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Жгун Иосиф Тихонович

Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Зарембо Екатерина Тихоновна

Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.

Сын: Жгун Лука Тихонович

Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Жгун Никон Тихонович

Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1878 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Тихоновна

Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1881 ст.

Сын: Жгун Тит Тихонович

Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгун Карп Тихонович

Мать ребёнка: Жгун Татьяна Тимофеевна

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Татьяна Тимофеевна

Смерть
02.04.1914 ст.
Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
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