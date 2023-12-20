Гультяева (Жгун) Ефросинья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения11.01.1878 ст.
Дата смерти21.04.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1878 ст.
Отец: Жгун Тихон Гаврилович
Мать: Жгун Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1900 ст.
Сын: Гультяев Иван Фомич
Отец ребёнка: Гультяев Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
17.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
07.10.1911 ст.
Дочь: Гультяева Пелагея Фомична
Отец ребёнка: Гультяев Фома Григорьевич
Смерть
21.04.1912 ст.