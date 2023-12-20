Гультяева (Жгун) Ефросинья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Жгун) Ефросинья Тихоновна

Место рождения

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

11.01.1878 ст.

Дата смерти

21.04.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1878 ст.

Отец: Жгун Тихон Гаврилович

Мать: Жгун Татьяна Тимофеевна

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Муж: Гультяев Фома Григорьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1900 ст.

Сын: Гультяев Иван Фомич

Отец ребёнка: Гультяев Фома Григорьевич

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1908 ст.

Сын: Гультяев Михаил Фомич

Отец ребёнка: Гультяев Фома Григорьевич

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1911 ст.

Дочь: Гультяева Пелагея Фомична

Отец ребёнка: Гультяев Фома Григорьевич

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
21.04.1912 ст.
Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд

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