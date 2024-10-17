Нагих Агния Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Нагих Агния Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телегина (Нагих) Александра Симоновна

Отец ребёнка: Нагих Симон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагих Симон

Место жительства
Неизвестно
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1886

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