Нагих Агния Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телегина (Нагих) Александра Симоновна
Отец ребёнка: Нагих Симон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагих Симон
Место жительства
Неизвестно
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1886