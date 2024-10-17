Телегина (Нагих) Александра Симоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТелегина (Нагих) Александра Симоновна

Телегина (Нагих) Александра Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нагих Симон

Мать: Нагих Агния Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телегина Капитолина Михайловна

Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Михаил Адрианович

Место жительства
Неизвестно
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телегина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1886 ст.

Дочь: Мосеева (Телегина) Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Сретенская церковь Великого Устюга. Крестная - Агния Николаевна Нагих, бабушка по матери.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Телегин Симон Михайлович

Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Телегин Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Пестовская (Телегина) Агния Михайловна

Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1906 ст.

Сын: Телегин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Телегин Серафим Михайлович

Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.