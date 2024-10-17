Телегина (Нагих) Александра Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нагих Симон
Мать: Нагих Агния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телегина Капитолина Михайловна
Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телегина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович
Рождение ребёнка
13.10.1886 ст.
Дочь: Мосеева (Телегина) Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович
Сретенская церковь Великого Устюга. Крестная - Агния Николаевна Нагих, бабушка по матери.
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Телегин Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Пестовская (Телегина) Агния Михайловна
Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович
Рождение ребёнка
06.07.1906 ст.
Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович
Рождение ребёнка
1907 ст.
Сын: Телегин Серафим Михайлович
Отец ребёнка: Телегин Михаил Адрианович
Смерть
Неизвестно