Телегин Серафим Михайлович
Место рождения
Дата рождения1907 ст.
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каморина Татьяна Серафимовна
Мать ребёнка: Телегина (Кушеверская) Муза Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1934
Дочь: Соколова (Телегина) Римма Серафимовна
Мать ребёнка: Телегина (Кушеверская) Муза Васильевна
Смерть
1994
Вологда, город Вологда, Вологодская область