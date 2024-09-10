Телегин Серафим Михайлович 1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Телегин Серафим Михайлович

Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1907 ст.

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.

Отец: Телегин Михаил Адрианович

Мать: Телегина (Нагих) Александра Симоновна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каморина Татьяна Серафимовна

Мать ребёнка: Телегина (Кушеверская) Муза Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина (Кушеверская) Муза Васильевна

Рождение ребёнка
08.01.1934

Дочь: Соколова (Телегина) Римма Серафимовна

Мать ребёнка: Телегина (Кушеверская) Муза Васильевна

Смерть
1994
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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