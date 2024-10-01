Белоцветов Пётр Гаврилович 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоцветов Пётр Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Белоцветов Гавриил Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1893

Дочь: Пономарева - Белоцветова Александра Петровна

Мать ребёнка: Белоцветова - Кедровская Мария Ивановна

Щербово, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Николаева - Белоцветова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Белоцветова - Кедровская Мария Ивановна

Щербово, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.10.1903

Сын: Белоцветов Николай Петрович

Мать ребёнка: Белоцветова - Кедровская Мария Ивановна

Смерть
Около 1945
Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Село Ундол, Собинский район, Владимирская обл.

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