Белоцветов Пётр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Белоцветов Гавриил Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1893
Дочь: Пономарева - Белоцветова Александра Петровна
Мать ребёнка: Белоцветова - Кедровская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Николаева - Белоцветова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Белоцветова - Кедровская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1903
Сын: Белоцветов Николай Петрович
Мать ребёнка: Белоцветова - Кедровская Мария Ивановна
Смерть
Около 1945
Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Село Ундол, Собинский район, Владимирская обл.