город Лакинск, город Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Лакинск

Собинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Владимирский уезд
258Ундол, с. вл.при рч. Ундолке.3015227600696Церковь православная 1. Базар. Близь села станция Московско-Нижегородской железной дороги.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Ундольская волость
763. Ундол, село бывшее владельческое, при речке Ундоле, дворов 228, жителей 1176, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Владимирский уезд, Ундольская волость
1332Ундол село10382243030

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Ундольская волость
село Ундол

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Собинский район
4347Лакинскгород56°02'39°58'O-37-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Собинский муниципальный район, Городское поселение город Лакинск
17650110001г Лакинскгород
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