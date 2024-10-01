Белоцветова - Кедровская Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1893
Дочь: Пономарева - Белоцветова Александра Петровна
Отец ребёнка: Белоцветов Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Николаева - Белоцветова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Белоцветов Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
02.10.1903
Сын: Белоцветов Николай Петрович
Отец ребёнка: Белоцветов Пётр Гаврилович
Смерть
Неизвестно