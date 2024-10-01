Белоцветова - Кедровская Мария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоцветова - Кедровская Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1893

Дочь: Пономарева - Белоцветова Александра Петровна

Отец ребёнка: Белоцветов Пётр Гаврилович

Щербово, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Николаева - Белоцветова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Белоцветов Пётр Гаврилович

Щербово, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.10.1903

Сын: Белоцветов Николай Петрович

Отец ребёнка: Белоцветов Пётр Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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