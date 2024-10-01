Белоцветов Николай Петрович 02.10.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоцветов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1903

Дата смерти

30.11.1960

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1903

Отец: Белоцветов Пётр Гаврилович

Мать: Белоцветова - Кедровская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоцветова - Зайцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
07.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоцветова - Зайцева Мария Николаевна

Смерть
30.11.1960

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