Белоцветов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1903
Дата смерти30.11.1960
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1903
Рождение ребёнка
13.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоцветова - Зайцева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
07.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоцветова - Зайцева Мария Николаевна
Смерть
30.11.1960