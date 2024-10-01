Белоцветова - Зайцева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1903
Дата смерти04.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоцветов Николай Петрович
Рождение ребёнка
07.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоцветов Николай Петрович
Смерть
04.01.1986