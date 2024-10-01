Белоцветова - Зайцева Мария Николаевна 26.06.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоцветова - Зайцева Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1903

Дата смерти

04.01.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоцветов Николай Петрович

Рождение ребёнка
07.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоцветов Николай Петрович

Смерть
04.01.1986

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