Белкин Афиноген Терентьевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1845
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белкина Мария Афиногеновна
Мать ребёнка: Белкина Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
09.12.1864
Сын: Белкин Ефграв Афиногенович
Мать ребёнка: Белкина Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
05.01.1875
Дочь: Белкина (Белкина) Татьяна Афиногеновна
Мать ребёнка: Белкина Анастасия Егорова
Смерть
Неизвестно