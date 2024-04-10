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Белкин Афиноген Терентьевич

Место рождения

Белкина, Тобольский округ, Уральская область

Дата рождения

12.07.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1845

Отец: Белкин Терентий Семенович

Мать: Белкина (Полкова) Агатия Терентьевна

Белкина, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белкина Мария Афиногеновна

Мать ребёнка: Белкина Анастасия Егорова

Рождение ребёнка
09.12.1864

Сын: Белкин Ефграв Афиногенович

Мать ребёнка: Белкина Анастасия Егорова

Белкина, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
05.01.1875

Дочь: Белкина (Белкина) Татьяна Афиногеновна

Мать ребёнка: Белкина Анастасия Егорова

Белкина, Тобольский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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