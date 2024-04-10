Белкина Анастасия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белкина Мария Афиногеновна
Отец ребёнка: Белкин Афиноген Терентьевич
Рождение ребёнка
09.12.1864
Сын: Белкин Ефграв Афиногенович
Отец ребёнка: Белкин Афиноген Терентьевич
Рождение ребёнка
05.01.1875
Дочь: Белкина (Белкина) Татьяна Афиногеновна
Отец ребёнка: Белкин Афиноген Терентьевич
Смерть
Неизвестно