Белкина Анастасия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина Анастасия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белкина Мария Афиногеновна

Отец ребёнка: Белкин Афиноген Терентьевич

Рождение ребёнка
09.12.1864

Сын: Белкин Ефграв Афиногенович

Отец ребёнка: Белкин Афиноген Терентьевич

Белкина, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
05.01.1875

Дочь: Белкина (Белкина) Татьяна Афиногеновна

Отец ребёнка: Белкин Афиноген Терентьевич

Белкина, Тобольский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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