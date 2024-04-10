Белкина (Полкова) Агатия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Полкова) Агатия Терентьевна

Место рождения

Новое, Тобольский округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полков Терентий Евдокимович

Мать: не указана

Новое, Тобольский округ, Уральская область
Бракосочетание
20.10.1832

Муж: Белкин Терентий Семенович

Рождение ребёнка
12.07.1845

Сын: Белкин Афиноген Терентьевич

Отец ребёнка: Белкин Терентий Семенович

Белкина, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
24.12.1850

Сын: Белкин Ефимий Терентьевич

Отец ребёнка: Белкин Терентий Семенович

Белкина, Тобольский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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