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Белкин Терентий Семенович

Место рождения

Белкина, Тобольский округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белкина, Тобольский округ, Уральская область
Бракосочетание
20.10.1832

Жена: Белкина (Полкова) Агатия Терентьевна

Рождение ребёнка
12.07.1845

Сын: Белкин Афиноген Терентьевич

Мать ребёнка: Белкина (Полкова) Агатия Терентьевна

Белкина, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
24.12.1850

Сын: Белкин Ефимий Терентьевич

Мать ребёнка: Белкина (Полкова) Агатия Терентьевна

Белкина, Тобольский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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