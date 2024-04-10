Белкин Терентий Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1832
Рождение ребёнка
12.07.1845
Сын: Белкин Афиноген Терентьевич
Мать ребёнка: Белкина (Полкова) Агатия Терентьевна
Рождение ребёнка
24.12.1850
Сын: Белкин Ефимий Терентьевич
Мать ребёнка: Белкина (Полкова) Агатия Терентьевна
Смерть
Неизвестно