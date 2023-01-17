Косенко Епифан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1864
Отец: Косенко Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1882
Рождение ребёнка
01.08.1884
Сын: Косенко Матвей Епифанович
Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
15.02.1887
Сын: Косенков Федор Епифанович
Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1892
Дочь: Хорохордина Евдокия Епифановна
Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна
Фонд-389, опись-1, дело-715, лист 22-23
Место жительства
Около 1892
Рождение ребёнка
14.10.1895
Дочь: Параскева Епифановна
Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна
Фонд-389, опись-1, дело 803, лист 150-151
Рождение ребёнка
31.07.1898
Дочь: Иулитта Епифановна
Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
14.04.1901
Дочь: Анастасия Епифановна
Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
06.11.1903
Сын: Косенко Михаил Епифанович
Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Матрена Епифановна
Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна
Смерть
Неизвестно