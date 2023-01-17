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Косенко Епифан Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: Косенко Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1882

Жена: Косенко Наталья Архиповна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1884

Сын: Косенко Матвей Епифанович

Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна

Рождение ребёнка
15.02.1887

Сын: Косенков Федор Епифанович

Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Косенко Яков Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.08.1892

Дочь: Хорохордина Евдокия Епифановна

Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд-389, опись-1, дело-715, лист 22-23
Место жительства
Около 1892
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: Параскева Епифановна

Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд-389, опись-1, дело 803, лист 150-151
Рождение ребёнка
31.07.1898

Дочь: Иулитта Епифановна

Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1901

Дочь: Анастасия Епифановна

Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1903

Сын: Косенко Михаил Епифанович

Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Матрена Епифановна

Мать ребёнка: Косенко Наталья Архиповна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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