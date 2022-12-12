Хорохордина (Косенкова) Евдокия Епифановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1892
Дата смерти06.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1892
Фонд-389, опись-1, дело-715, лист 22-23
Бракосочетание
23.10.1909
Рождение ребёнка
12.08.1910
Сын: Буханцов Александр Кондратьевич
Отец ребёнка: Буханцов Кондрат Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1912
Дочь: Дарья Кондратьевна
Отец ребёнка: Буханцов Кондрат Алексеевич
Рождение ребёнка
22.09.1918
Дочь: Ладыгина Вера Кондратьевна
Отец ребёнка: Буханцов Кондрат Алексеевич
Бракосочетание
После 1918
Место жительства
Около 1918
Рождение ребёнка
22.12.1926
Дочь: Петренко Раиса Петровна
Отец ребёнка: Хорохордин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
28.08.1929
Отец ребёнка: Хорохордин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
15.10.1931
Отец ребёнка: Хорохордин Петр Григорьевич
Смерть
06.07.1980