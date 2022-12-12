Хорохордина (Косенкова) Евдокия Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорохордина (Косенкова) Евдокия Епифановна

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Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.08.1892

Дата смерти

06.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1892

Отец: Косенко Епифан Федорович

Мать: Косенко Наталья Архиповна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд-389, опись-1, дело-715, лист 22-23
Бракосочетание
23.10.1909

Муж: Буханцов Кондрат Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.08.1910

Сын: Буханцов Александр Кондратьевич

Отец ребёнка: Буханцов Кондрат Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1912

Дочь: Дарья Кондратьевна

Отец ребёнка: Буханцов Кондрат Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.09.1918

Дочь: Ладыгина Вера Кондратьевна

Отец ребёнка: Буханцов Кондрат Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
После 1918

Муж: Хорохордин Петр Григорьевич

Место жительства
Около 1918
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.12.1926

Дочь: Петренко Раиса Петровна

Отец ребёнка: Хорохордин Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
28.08.1929

Сын: Хорохордин Иван Петрович

Отец ребёнка: Хорохордин Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
15.10.1931

Сын: Хорохордин Петр Петрович

Отец ребёнка: Хорохордин Петр Григорьевич

Смерть
06.07.1980
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