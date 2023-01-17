Буханцов Кондрат Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1891
Бракосочетание
23.10.1909
Рождение ребёнка
12.08.1910
Сын: Буханцов Александр Кондратьевич
Мать ребёнка: Хорохордина Евдокия Епифановна
Рождение ребёнка
17.03.1912
Дочь: Дарья Кондратьевна
Мать ребёнка: Хорохордина Евдокия Епифановна
Рождение ребёнка
22.09.1918
Дочь: Ладыгина Вера Кондратьевна
Мать ребёнка: Хорохордина Евдокия Епифановна
Место жительства
1918
Смерть
Неизвестно