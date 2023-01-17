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Буханцов Кондрат Алексеевич

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Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1891

Отец: Буханцов Алексей Семенович

Мать: Буханцова Соломонида Климовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
23.10.1909

Жена: Хорохордина Евдокия Епифановна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.08.1910

Сын: Буханцов Александр Кондратьевич

Мать ребёнка: Хорохордина Евдокия Епифановна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1912

Дочь: Дарья Кондратьевна

Мать ребёнка: Хорохордина Евдокия Епифановна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.09.1918

Дочь: Ладыгина Вера Кондратьевна

Мать ребёнка: Хорохордина Евдокия Епифановна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
1918
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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