Ладыгина (Буханцева) Вера Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1918
Дата смерти05.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1918
Бракосочетание
08.09.1939
Рождение ребёнка
20.07.1940
Дочь: Набокина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Ладыгин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
26.11.1949
Сын: Ладыгин Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Ладыгин Николай Прокофьевич
Смерть
05.08.2006