Ладыгина (Буханцева) Вера Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Буханцева) Вера Кондратьевна

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Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.09.1918

Дата смерти

05.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1918

Отец: Буханцов Кондрат Алексеевич

Мать: Хорохордина Евдокия Епифановна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.09.1939

Муж: Ладыгин Николай Прокофьевич

Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1940

Дочь: Набокина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Ладыгин Николай Прокофьевич

Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.11.1949

Сын: Ладыгин Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Ладыгин Николай Прокофьевич

Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
05.08.2006
Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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