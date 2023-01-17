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Косенко Яков Епифанович

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Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

04.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Косенко Епифан Федорович

Мать: не указана

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1907

Жена: Косенко Васса Федоровна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.10.1908

Сын: Косенко Артемий Яковлевич

Мать ребёнка: Косенко Васса Федоровна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.11.1910

Сын: Косенко Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Косенко Василиса Григорьева

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1918

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Косенко Васса Федоровна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Василиса Григорьева

Смерть
04.12.1957
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