Косенко Яков Епифанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти04.12.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Косенко Епифан Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1907
Жена: Косенко Васса Федоровна
Рождение ребёнка
18.10.1908
Сын: Косенко Артемий Яковлевич
Мать ребёнка: Косенко Васса Федоровна
Рождение ребёнка
17.11.1910
Сын: Косенко Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Косенко Василиса Григорьева
Рождение ребёнка
21.01.1918
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Косенко Васса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1957