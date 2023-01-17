Антропова (Смирнова) Валентина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтропова (Смирнова) Валентина Тимофеевна

Антропова (Смирнова) Валентина Тимофеевна

avatar

Место рождения

Завод Михайловский, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Смирнов Тимофей Иванович

Мать: Смирнова Наталья Ивановна

Завод Михайловский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.07.1946

Сын: Антропов Николай Леонидович

Отец ребёнка: Антропов Леонид Григорьевич

Ивака, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.03.1948

Сын: Антропов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Антропов Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
02.05.1950

Сын: Антропов Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Антропов Леонид Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропов Леонид Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close