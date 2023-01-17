Антропова (Смирнова) Валентина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
21.07.1946
Сын: Антропов Николай Леонидович
Отец ребёнка: Антропов Леонид Григорьевич
Ивака, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.03.1948
Сын: Антропов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Антропов Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
02.05.1950
Сын: Антропов Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Антропов Леонид Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно