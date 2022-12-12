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Смирнова (Иванова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Дубровка, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.08.1897 ст.

Дата смерти

?.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1897 ст.

Отец: Иванов Иван Петрович

Мать: Иванова Надежда Семеновна

Дубровка, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Антропова Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Смирнов Тимофей Иванович

Завод Михайловский, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Тимофей Иванович

Смерть
?.02.1985
Ляды, Пермский муниципальный район, Пермский край
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