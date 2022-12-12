Смирнова (Иванова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.08.1897 ст.
Дата смерти?.02.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1897 ст.
Отец: Иванов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Антропова Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Смирнов Тимофей Иванович
Завод Михайловский, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1985
Ляды, Пермский муниципальный район, Пермский край