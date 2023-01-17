Смирнов (Огурцов) Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов (Огурцов) Тимофей Иванович

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Место рождения

Дубровка, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Антропова Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Ивановна

Завод Михайловский, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Наталья Ивановна

Смерть
1943
Ивака, Александровский муниципальный район, Пермский край
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