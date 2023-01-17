Смирнов (Огурцов) Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Антропова Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Ивановна
Завод Михайловский, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Ивака, Александровский муниципальный район, Пермский край