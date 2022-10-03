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Антропов Сергей Леонидович
Антропов Сергей Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.1948
Пол
Мужской
Отец
Антропов Леонид Григорьевич
Мать
Антропова (Смирнова) Валентина Тимофеевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1948
Отец:
Антропов Леонид Григорьевич
Мать:
Антропова Валентина Тимофеевна
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