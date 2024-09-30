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Халцонен Абрам Иосифович

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

25.03.1869

Дата смерти

08.08.1920

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1869

Отец: Халцонен Иосиф Абрамович

Мать: Халцонен (Пуранен) Мария Иосифовна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
04.09.1894

Жена: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна

Рождение ребёнка
13.08.1898

Сын: Халцонен Петр Абрамович

Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1900

Сын: Халцонен Александр Абрамович

Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1903

Дочь: (Халцонен) Анна Абрамовна

Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1906

Сын: Халцонен Иван Абрамович

Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1909

Сын: Халцонен Иосиф Абрамович

Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1911

Сын: Халцонен Адам Абрамович

Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1915

Дочь: (Халцонен) Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
08.08.1920

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