Халцонен Абрам Иосифович
Место рождения
Дата рождения25.03.1869
Дата смерти08.08.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1869
Бракосочетание
04.09.1894
Рождение ребёнка
13.08.1898
Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
22.11.1900
Сын: Халцонен Александр Абрамович
Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
09.12.1903
Дочь: (Халцонен) Анна Абрамовна
Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
28.07.1906
Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
21.05.1909
Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
16.12.1911
Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
10.01.1915
Дочь: (Халцонен) Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна
Смерть
08.08.1920