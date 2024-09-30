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Халцонен Петр Абрамович

Место рождения

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

13.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1898

Отец: Халцонен Абрам Иосифович

Мать: Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.12.1926

Жена: (Хамунен) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
18.?.1928

Дочь: (Халцонен) Эльза Петровна

Мать ребёнка: (Хамунен) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
04.09.1929

Дочь: (Халцонен) Марта-София Петровна

Мать ребёнка: (Хамунен) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
24.11.1932

Сын: Халцонен Лео Петрович

Мать ребёнка: (Хамунен) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
16.05.1934

Сын: Халцонен Лео Петрович

Мать ребёнка: (Хамунен) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
07.01.1936

Сын: Халцонен Тойво Петрович

Мать ребёнка: (Хамунен) Мария Адамовна

Смерть
Неизвестно

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