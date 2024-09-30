Халцонен Петр Абрамович
Место рождения
Дата рождения13.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1898
Бракосочетание
26.12.1926
Жена: (Хамунен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
18.?.1928
Дочь: (Халцонен) Эльза Петровна
Мать ребёнка: (Хамунен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
04.09.1929
Дочь: (Халцонен) Марта-София Петровна
Мать ребёнка: (Хамунен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
24.11.1932
Мать ребёнка: (Хамунен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
16.05.1934
Мать ребёнка: (Хамунен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
07.01.1936
Мать ребёнка: (Хамунен) Мария Адамовна
Смерть
Неизвестно