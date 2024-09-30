(Хамунен) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хамунен) Мария Адамовна

(Хамунен) Мария Адамовна

Место рождения

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

02.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1900

Отец: Хамунен Адам Иосифович

Мать: Хамунен (Риккинен) Ева Абрамовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.12.1926

Муж: Халцонен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
18.?.1928

Дочь: (Халцонен) Эльза Петровна

Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
04.09.1929

Дочь: (Халцонен) Марта-София Петровна

Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
24.11.1932

Сын: Халцонен Лео Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
16.05.1934

Сын: Халцонен Лео Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
07.01.1936

Сын: Халцонен Тойво Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.