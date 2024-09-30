(Хамунен) Мария Адамовна
Место рождения
Дата рождения02.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1900
Бракосочетание
26.12.1926
Рождение ребёнка
18.?.1928
Дочь: (Халцонен) Эльза Петровна
Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
04.09.1929
Дочь: (Халцонен) Марта-София Петровна
Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
24.11.1932
Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
16.05.1934
Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
07.01.1936
Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович
Смерть
Неизвестно