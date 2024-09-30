Хамунен (Риккинен) Ева Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамунен (Риккинен) Ева Абрамовна

Место рождения

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

10.01.1875

Дата смерти

19.12.1927

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1898

Муж: Хамунен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
02.07.1900

Дочь: (Хамунен) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Хамунен Адам Иосифович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1903

Дочь: (Хамунен) Софья Адамовна

Отец ребёнка: Хамунен Адам Иосифович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1906

Дочь: (Хамунен) Ханна Адамовна

Отец ребёнка: Хамунен Адам Иосифович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1910

Дочь: (Хамунен) Ольга Адамовна

Отец ребёнка: Хамунен Адам Иосифович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1912

Дочь: (Хамунен) Ольга Адамовна

Отец ребёнка: Хамунен Адам Иосифович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
19.12.1927

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