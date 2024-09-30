Хамунен (Риккинен) Ева Абрамовна
Место рождения
Дата рождения10.01.1875
Дата смерти19.12.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1898
Рождение ребёнка
02.07.1900
Дочь: (Хамунен) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Хамунен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
26.03.1903
Дочь: (Хамунен) Софья Адамовна
Отец ребёнка: Хамунен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
19.04.1906
Дочь: (Хамунен) Ханна Адамовна
Отец ребёнка: Хамунен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
19.09.1910
Дочь: (Хамунен) Ольга Адамовна
Отец ребёнка: Хамунен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
05.09.1912
Дочь: (Хамунен) Ольга Адамовна
Отец ребёнка: Хамунен Адам Иосифович
Смерть
19.12.1927