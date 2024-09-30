Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.11.1875

Дата смерти

26.11.1935

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
04.09.1894

Муж: Халцонен Абрам Иосифович

Рождение ребёнка
13.08.1898

Сын: Халцонен Петр Абрамович

Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1900

Сын: Халцонен Александр Абрамович

Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1903

Дочь: (Халцонен) Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1906

Сын: Халцонен Иван Абрамович

Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1909

Сын: Халцонен Иосиф Абрамович

Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1911

Сын: Халцонен Адам Абрамович

Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1915

Дочь: (Халцонен) Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
26.11.1935

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