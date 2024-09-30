Халцонен (Хютти) Софья Абрамовна
Место рождения
Дата рождения03.11.1875
Дата смерти26.11.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1894
Рождение ребёнка
13.08.1898
Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович
Рождение ребёнка
22.11.1900
Сын: Халцонен Александр Абрамович
Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович
Рождение ребёнка
09.12.1903
Дочь: (Халцонен) Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович
Рождение ребёнка
28.07.1906
Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович
Рождение ребёнка
21.05.1909
Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович
Рождение ребёнка
16.12.1911
Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович
Рождение ребёнка
10.01.1915
Дочь: (Халцонен) Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Халцонен Абрам Иосифович
Смерть
26.11.1935