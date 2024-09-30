Халцонен (Пуранен) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения02.12.1845
Дата смерти23.02.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1864
Рождение ребёнка
15.04.1865
Дочь: Ханнолайнен (Халцонен) Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
25.03.1869
Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
18.02.1871
Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
11.12.1873
Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
21.09.1879
Сын: Халцонен Матвей Иосифович
Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Абрамович
Смерть
23.02.1927