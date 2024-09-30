Халцонен (Пуранен) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Пуранен) Мария Иосифовна

Место рождения

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.12.1845

Дата смерти

23.02.1927

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
20.04.1864

Муж: Халцонен Иосиф Абрамович

Рождение ребёнка
15.04.1865

Дочь: Ханнолайнен (Халцонен) Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Абрамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1869

Сын: Халцонен Абрам Иосифович

Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Абрамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1871

Сын: Халцонен Иван Иосифович

Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Абрамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1873

Сын: Халцонен Адам Иосифович

Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Абрамович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1879

Сын: Халцонен Матвей Иосифович

Отец ребёнка: Халцонен Иосиф Абрамович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
23.02.1927

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