Халцонен Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения18.02.1871
Дата смерти17.07.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1871
Бракосочетание
31.08.1897
Рождение ребёнка
29.03.1900
Дочь: (Халцонен) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
12.12.1902
Мать ребёнка: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
15.05.1910
Дочь: (Халцонен) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
01.04.1913
Мать ребёнка: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
17.11.1915
Дочь: (Халцонен) Софья Ивановна
Мать ребёнка: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
12.09.1919
Дочь: (Халцонен) Лилия Ивановна
Мать ребёнка: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна
Смерть
17.07.1926