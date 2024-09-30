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Халцонен Иван Иосифович

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

18.02.1871

Дата смерти

17.07.1926

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1871

Отец: Халцонен Иосиф Абрамович

Мать: Халцонен (Пуранен) Мария Иосифовна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
31.08.1897

Жена: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
29.03.1900

Дочь: (Халцонен) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1902

Сын: Халцонен Адам Иванович

Мать ребёнка: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1910

Дочь: (Халцонен) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Халцонен Петр Иванович

Мать ребёнка: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1915

Дочь: (Халцонен) Софья Ивановна

Мать ребёнка: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1919

Дочь: (Халцонен) Лилия Ивановна

Мать ребёнка: Халцонен (Барндык) Анна Адамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
17.07.1926

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