Халцонен (Барндык) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Барндык) Анна Адамовна

Место рождения

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

28.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
31.08.1897

Муж: Халцонен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
29.03.1900

Дочь: (Халцонен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Халцонен Иван Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1902

Сын: Халцонен Адам Иванович

Отец ребёнка: Халцонен Иван Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1910

Дочь: (Халцонен) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Халцонен Иван Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Халцонен Петр Иванович

Отец ребёнка: Халцонен Иван Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1915

Дочь: (Халцонен) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Халцонен Иван Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1919

Дочь: (Халцонен) Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Халцонен Иван Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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