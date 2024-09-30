Халцонен (Барндык) Анна Адамовна
Место рождения
Дата рождения28.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1897
Рождение ребёнка
29.03.1900
Дочь: (Халцонен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Халцонен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
12.12.1902
Отец ребёнка: Халцонен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
15.05.1910
Дочь: (Халцонен) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Халцонен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
01.04.1913
Отец ребёнка: Халцонен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
17.11.1915
Дочь: (Халцонен) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Халцонен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
12.09.1919
Дочь: (Халцонен) Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Халцонен Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно