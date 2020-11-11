(Дубкова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дубкова) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1941

Дата смерти

11.11.2020

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1941

Отец: Дубков Василий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
25.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трохов Владимир

Рождение ребёнка
21.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трохов Владимир

Рождение ребёнка
25.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трохов Владимир

Рождение ребёнка
03.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трохов Владимир

Рождение ребёнка
01.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трохов Владимир

Рождение ребёнка
25.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трохов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трохов Владимир

Смерть
11.11.2020
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