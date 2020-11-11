(Дубкова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1941
Дата смерти11.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1941
Отец: Дубков Василий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
25.12.1963
Рождение ребёнка
21.01.1965
Рождение ребёнка
25.02.1966
Рождение ребёнка
03.01.1968
Рождение ребёнка
01.08.1970
Рождение ребёнка
25.04.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трохов Владимир
Смерть
11.11.2020