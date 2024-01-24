Дубков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Дубков Яков

Мать: Александра

Рождение ребёнка
27.01.1941

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
1999
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