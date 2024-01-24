Дубков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Дубков Яков
Мать: Александра
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
1999