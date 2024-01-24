(Чернышева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чернышева) Мария

(Чернышева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1941

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Дубков Василий

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубков Василий

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубков Василий

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубков Василий

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубков Василий

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубков Василий

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубков Василий

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубков Василий

Смерть
1999
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