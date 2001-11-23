Трохов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1940
Дата смерти23.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1940
Отец: Трохов Роман
Мать: Анисья
Рождение ребёнка
25.12.1963
Рождение ребёнка
21.01.1965
Рождение ребёнка
25.02.1966
Рождение ребёнка
03.01.1968
Рождение ребёнка
01.08.1970
Рождение ребёнка
25.04.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зоя
Смерть
23.11.2001
Причина смерти: Рак