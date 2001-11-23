Трохов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трохов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1940

Дата смерти

23.11.2001

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1940

Отец: Трохов Роман

Мать: Анисья

Рождение ребёнка
25.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
21.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
25.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
03.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
01.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
25.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоя

Смерть
23.11.2001
Причина смерти: Рак
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