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Хохлов Кондрат Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Хохлов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Хохлов Максим Кондратьевич

Мать ребёнка: Хохлова Агафия Андреевна

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1726

Сын: Хохлов Лаврентий Кондратьевич

Мать ребёнка: Хохлова Агафия Андреевна

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1730

Сын: Хохлов Ларион Кондратьевич

Мать ребёнка: Хохлова Агафия Андреевна

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Шихова Марфа Кондратьевна

Мать ребёнка: Хохлова Агафия Андреевна

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Агафия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1758
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