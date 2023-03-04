Хохлов Кондрат Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Хохлов Никита
Рождение ребёнка
1718
Сын: Хохлов Максим Кондратьевич
Мать ребёнка: Хохлова Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Хохлов Лаврентий Кондратьевич
Мать ребёнка: Хохлова Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Хохлов Ларион Кондратьевич
Мать ребёнка: Хохлова Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Шихова Марфа Кондратьевна
Мать ребёнка: Хохлова Агафия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Агафия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758