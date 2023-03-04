Хохлова (Кокорина) Агафия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1718
Сын: Хохлов Максим Кондратьевич
Отец ребёнка: Хохлов Кондрат Никитин
Рождение ребёнка
1726
Сын: Хохлов Лаврентий Кондратьевич
Отец ребёнка: Хохлов Кондрат Никитин
Рождение ребёнка
1730
Сын: Хохлов Ларион Кондратьевич
Отец ребёнка: Хохлов Кондрат Никитин
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Шихова Марфа Кондратьевна
Отец ребёнка: Хохлов Кондрат Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764