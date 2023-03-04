Хохлова (Кокорина) Агафия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Кокорина) Агафия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Хохлов Максим Кондратьевич

Отец ребёнка: Хохлов Кондрат Никитин

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1726

Сын: Хохлов Лаврентий Кондратьевич

Отец ребёнка: Хохлов Кондрат Никитин

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1730

Сын: Хохлов Ларион Кондратьевич

Отец ребёнка: Хохлов Кондрат Никитин

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Шихова Марфа Кондратьевна

Отец ребёнка: Хохлов Кондрат Никитин

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Кондрат Никитин

Место жительства
Неизвестно
Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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