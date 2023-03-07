Хохлов Лаврентий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Лаврентий Кондратьевич

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Место рождения

Крысовская

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Хохлов Кондрат Никитин

Мать: Хохлова Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Хохлов Афанасий Лаврентивич

Мать ребёнка: Хохлова Анна Аверкиева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Уляна Лаврентивна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Аверкиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Анна Аверкиева

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764
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