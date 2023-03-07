Хохлов Лаврентий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Хохлов Кондрат Никитин
Мать: Хохлова Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Хохлов Афанасий Лаврентивич
Мать ребёнка: Хохлова Анна Аверкиева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Уляна Лаврентивна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Аверкиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Анна Аверкиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764