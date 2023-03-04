Хохлова (Лобастова) Анна Аверкиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Хохлов Афанасий Лаврентивич
Отец ребёнка: Хохлов Лаврентий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Уляна Лаврентивна
Отец ребёнка: Хохлов Лаврентий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764