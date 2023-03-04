Хохлова (Лобастова) Анна Аверкиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Лобастова) Анна Аверкиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Хохлов Афанасий Лаврентивич

Отец ребёнка: Хохлов Лаврентий Кондратьевич

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Уляна Лаврентивна

Отец ребёнка: Хохлов Лаврентий Кондратьевич

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Лаврентий Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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