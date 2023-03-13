Иевлевъ Григорій
Место рождения
Дата рождения26.10.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1875
Отец: Иевлевъ Федоръ
Мать: Иевлева (Шорохова) Ирина
Бракосочетание
06.02.1898
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1899
Сын: Ивлевъ Владимиръ
Мать ребёнка: Иевлева (Вавилова) Екатерина
Рождение ребёнка
18.05.1905
Дочь: (Ивлева) Елена
Мать ребёнка: Иевлева (Вавилова) Екатерина
Рождение ребёнка
11.08.1913
Дочь: (Ивлева) Наталья
Мать ребёнка: Иевлева (Вавилова) Екатерина