Иевлевъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлевъ Григорій

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.10.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1875

Отец: Иевлевъ Федоръ

Мать: Иевлева (Шорохова) Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1898

Жена: Иевлева (Вавилова) Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1899

Сын: Ивлевъ Владимиръ

Мать ребёнка: Иевлева (Вавилова) Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1905

Дочь: (Ивлева) Елена

Мать ребёнка: Иевлева (Вавилова) Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1913

Дочь: (Ивлева) Наталья

Мать ребёнка: Иевлева (Вавилова) Екатерина

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