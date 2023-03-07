Иевлева (Вавилова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения18.11.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1879
Отец: Вавиловъ Дмитрій
Мать: Вавилова Евдокия
Бракосочетание
06.02.1898
Муж: Иевлевъ Григорій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1899
Сын: Ивлевъ Владимиръ
Отец ребёнка: Иевлевъ Григорій
Рождение ребёнка
18.05.1905
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Иевлевъ Григорій
Рождение ребёнка
11.08.1913
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Иевлевъ Григорій
хуторъ Дмитревский