Иевлева (Вавилова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Вавилова) Екатерина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.11.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1879

Отец: Вавиловъ Дмитрій

Мать: Вавилова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1898

Муж: Иевлевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1899

Сын: Ивлевъ Владимиръ

Отец ребёнка: Иевлевъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1905

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Иевлевъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1913

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Иевлевъ Григорій

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