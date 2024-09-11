Верёвкин Иона Иванов
Место рожденияСтарокарасук
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Верёвкин Иван Алексеев
Мать: Верёвкина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1832 ст.
Мать ребёнка: Веревкина (Мозжерина) Евдокия Акилова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Тюменцева (Верёвкина) Фёкла Ионова
Мать ребёнка: Веревкина (Мозжерина) Евдокия Акилова
Смерть
Неизвестно