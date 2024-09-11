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Верёвкин Иона Иванов

Место рождения

Старокарасук

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Верёвкин Иван Алексеев

Мать: Верёвкина Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веревкина (Мозжерина) Евдокия Акилова

Рождение ребёнка
26.02.1832 ст.

Сын: Веревкин Василий Ионов

Мать ребёнка: Веревкина (Мозжерина) Евдокия Акилова

Ингалы, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Тюменцева (Верёвкина) Фёкла Ионова

Мать ребёнка: Веревкина (Мозжерина) Евдокия Акилова

Ингалы, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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