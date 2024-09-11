Верёвкин Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
9
Дочь: (Веревкина) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Верёвкина Авдотья
Рождение
Около 1781
Отец: Верёвкин Алексей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верёвкина Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Верёвкин Иона Иванов
Мать ребёнка: Верёвкина Авдотья
Рождение ребёнка
10.04.1815 ст.
Дочь: Веревкина Ирина Иванова
Мать ребёнка: Верёвкина Авдотья
Старокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно