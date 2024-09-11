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Верёвкин Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
9

Дочь: (Веревкина) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Верёвкина Авдотья

Рождение
Около 1781

Отец: Верёвкин Алексей Егоров

Мать: Веревкина Марфа Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верёвкина Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Верёвкин Иона Иванов

Мать ребёнка: Верёвкина Авдотья

Рождение ребёнка
10.04.1815 ст.

Дочь: Веревкина Ирина Иванова

Мать ребёнка: Верёвкина Авдотья

Старокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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