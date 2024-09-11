Верёвкина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верёвкина Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верёвкин Иван Алексеев

Рождение ребёнка
9

Дочь: (Веревкина) Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Верёвкин Иван Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Верёвкин Иона Иванов

Отец ребёнка: Верёвкин Иван Алексеев

Рождение ребёнка
10.04.1815 ст.

Дочь: Веревкина Ирина Иванова

Отец ребёнка: Верёвкин Иван Алексеев

Старокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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