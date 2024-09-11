Верёвкина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
9
Дочь: (Веревкина) Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Верёвкин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Верёвкин Иона Иванов
Отец ребёнка: Верёвкин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
10.04.1815 ст.
Дочь: Веревкина Ирина Иванова
Отец ребёнка: Верёвкин Иван Алексеев
Старокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно