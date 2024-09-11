Тюменцева (Верёвкина) Фёкла Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцева (Верёвкина) Фёкла Ионова

Место рождения

Ингалы, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

02.11.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Верёвкин Иона Иванов

Мать: Веревкина (Мозжерина) Евдокия Акилова

Ингалы, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюменцева Василиса Абрамова

Отец ребёнка: Тюменцев Абрам (Авраам) Дмитриев

Бракосочетание
16.01.1856 ст.

Муж: Тюменцев Абрам (Авраам) Дмитриев

Рождение ребёнка
1875

Сын: Тюменцев Сергей Абрамов

Отец ребёнка: Тюменцев Абрам (Авраам) Дмитриев

Рождение ребёнка
17.08.1877 ст.

Сын: Тюменцев Андрей Абрамов

Отец ребёнка: Тюменцев Абрам (Авраам) Дмитриев

Рождение ребёнка
11.01.1880 ст.

Сын: Тюменцев Ермил Абрамов

Отец ребёнка: Тюменцев Абрам (Авраам) Дмитриев

Рождение ребёнка
07.06.1881 ст.

Дочь: Тюменцева Феодосия Абрамова

Отец ребёнка: Тюменцев Абрам (Авраам) Дмитриев

Смерть
02.11.1893 ст.
Стрижево, Тарский округ, Сибирский край

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