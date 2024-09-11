Тюменцева (Верёвкина) Фёкла Ионова
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти02.11.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюменцева Василиса Абрамова
Отец ребёнка: Тюменцев Абрам (Авраам) Дмитриев
Бракосочетание
16.01.1856 ст.
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Тюменцев Абрам (Авраам) Дмитриев
Рождение ребёнка
17.08.1877 ст.
Отец ребёнка: Тюменцев Абрам (Авраам) Дмитриев
Рождение ребёнка
11.01.1880 ст.
Отец ребёнка: Тюменцев Абрам (Авраам) Дмитриев
Рождение ребёнка
07.06.1881 ст.
Дочь: Тюменцева Феодосия Абрамова
Отец ребёнка: Тюменцев Абрам (Авраам) Дмитриев
Смерть
02.11.1893 ст.
Стрижево, Тарский округ, Сибирский край