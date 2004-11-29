Девочкин Владимир Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения18.07.1916
Дата смерти29.11.2004
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1916
Отец: Девочкин Ксенофонт Иванович
Мать: Девочкина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1937
Сын: Девочкин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна
Рождение ребёнка
31.07.1949
Дочь: Аветисян (Девочкина) Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна
Рождение ребёнка
27.03.1958
Дочь: Смирнова (Девочкина) Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна
Смерть
29.11.2004