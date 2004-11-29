Девочкин Владимир Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевочкин Владимир Ксенофонтович

Девочкин Владимир Ксенофонтович

Место рождения

Алексеевское Старое, Нерехтский уезд, Костромская область

Дата рождения

18.07.1916

Дата смерти

29.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1916

Отец: Девочкин Ксенофонт Иванович

Мать: Девочкина Ольга

Алексеевское Старое, Нерехтский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна

Рождение ребёнка
01.12.1937

Сын: Девочкин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна

Рождение ребёнка
31.07.1949

Дочь: Аветисян (Девочкина) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна

Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.03.1958

Дочь: Смирнова (Девочкина) Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна

Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
29.11.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.