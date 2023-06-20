Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевочкина (Субботина) Таисия Андрияновна

Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна

Место рождения

Бартенево, Нерехтский уезд, Костромская область

Дата рождения

06.05.1915

Дата смерти

13.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1915

Отец: Субботин Андриян

Мать: Субботина Наталья

Бартенево, Нерехтский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девочкин Владимир Ксенофонтович

Рождение ребёнка
01.12.1937

Сын: Девочкин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Девочкин Владимир Ксенофонтович

Рождение ребёнка
31.07.1949

Дочь: Аветисян (Девочкина) Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Девочкин Владимир Ксенофонтович

Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.03.1958

Дочь: Смирнова (Девочкина) Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Девочкин Владимир Ксенофонтович

Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
13.12.1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.