Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна
Место рождения
Дата рождения06.05.1915
Дата смерти13.12.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1915
Отец: Субботин Андриян
Мать: Субботина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1937
Сын: Девочкин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Девочкин Владимир Ксенофонтович
Рождение ребёнка
31.07.1949
Дочь: Аветисян (Девочкина) Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Девочкин Владимир Ксенофонтович
Рождение ребёнка
27.03.1958
Дочь: Смирнова (Девочкина) Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Девочкин Владимир Ксенофонтович
Смерть
13.12.1992