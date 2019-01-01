город Приволжск, город Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Приволжск

Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам селения Яковлевского Яковлевской волости, Нерехтского уезда продать 3 десятины 2215 квадратных Показать все
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
8515Яковлевское большое, с.при рч. Тахе.461647152198Церковь православная. Яковлевское волостное правление. Полотняная фабрика. Еженедельные базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Яковлевская волость
375. Яковлевское (Большое Яковлевское), село бывшее государственное, при речке Тахе, дворов 60, жителей 360, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь пра Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Яковлевская волость
Яковлевское с., ш., птс. б. я.рч. ШачаШуя-Кос.45136562217915713750ткац., бел. и отд., фф., лит. и 2 кирп. з., 5 куз., 2 вет. м.Преобладающий промысел (см. на след. стр.) По волости мужчины-промышленники составляют 56,19% всего населения в возрасте от 8 до 60 лет; % фабричных-мужчин к населению в Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Яковлевская волость
село Яковлевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Приволжский район
5164Приволжскгород57°23'41°17'O-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение
24620106001г Приволжскгород
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