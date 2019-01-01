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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам селения Яковлевского Яковлевской волости, Нерехтского уезда продать 3 десятины 2215 квадратных Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8515Яковлевское большое, с.при рч. Тахе.461647152198Церковь православная. Яковлевское волостное правление. Полотняная фабрика. Еженедельные базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
375. Яковлевское (Большое Яковлевское), село бывшее государственное, при речке Тахе, дворов 60, жителей 360, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь пра Показать все
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Яковлевское с., ш., птс. б. я.рч. ШачаШуя-Кос.45136562217915713750ткац., бел. и отд., фф., лит. и 2 кирп. з., 5 куз., 2 вет. м.Преобладающий промысел (см. на след. стр.) По волости мужчины-промышленники составляют 56,19% всего населения в возрасте от 8 до 60 лет; % фабричных-мужчин к населению в Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Яковлевское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5164Приволжскгород57°23'41°17'O-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24620106001г Приволжскгород