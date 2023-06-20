Аветисян (Девочкина) Валентина Владимировна
Место рождения
Дата рождения31.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1949
Бракосочетание
16.10.1967
Рождение ребёнка
16.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аветисян Вазген Артушович
Рождение ребёнка
25.07.1975
Дочь: Аветисян Виктория Вазгеновна
Отец ребёнка: Аветисян Вазген Артушович
Рождение ребёнка
06.07.1982
Дочь: Аветисян Сусанна Вазгеновна
Отец ребёнка: Аветисян Вазген Артушович