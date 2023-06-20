Аветисян (Девочкина) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аветисян (Девочкина) Валентина Владимировна

Место рождения

Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

31.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1949

Отец: Девочкин Владимир Ксенофонтович

Мать: Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна

Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
16.10.1967

Муж: Аветисян Вазген Артушович

Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аветисян Вазген Артушович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
25.07.1975

Дочь: Аветисян Виктория Вазгеновна

Отец ребёнка: Аветисян Вазген Артушович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
06.07.1982

Дочь: Аветисян Сусанна Вазгеновна

Отец ребёнка: Аветисян Вазген Артушович

Кострома, город Кострома, Костромская область

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