Бахметев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахметев Николай Иванович

Бахметев Николай Иванович

avatar

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

10.10.1807

Дата смерти

31.08.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1807

Отец: Бахметев Иван Николаевич

Мать: Бахметева (Мачеварианова) Александра Сергеевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахметева (Маслова) Наталья Ивановна

Бракосочетание
12.06.1842

Жена: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
?.03.1843

Сын: Бахметев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
?.06.1845

Дочь: Бахметева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
26.06.1849

Дочь: Оржевская (Бахметева) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
05.06.1852

Сын: Бахметев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна

Смерть
31.08.1891
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.