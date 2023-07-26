Бахметев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения10.10.1807
Дата смерти31.08.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1807
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
12.06.1842
Рождение ребёнка
?.03.1843
Мать ребёнка: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
?.06.1845
Дочь: Бахметева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
26.06.1849
Дочь: Оржевская (Бахметева) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
05.06.1852
Сын: Бахметев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бахметева (Муравьёва) Елизавета Николаевна
Смерть
31.08.1891
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург